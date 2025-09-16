جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء حفلًا فنيًا على المسرح الصيفي بمدينة الطور، احتفالًا باليوم المصري للموسيقى لأول مرة، وذلك تزامنًا مع ذكرى رحيل الفنان سيد درويش، وتحت شعار "مصر بتتكلم موسيقى".

أُقيم الحفل برعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبدأ بكلمة مسجلة للموسيقار عمر خيرت، قبل أن تقدم فرقة "التلقائيين كبار" بقصر ثقافة الطور باقة من أشهر أغانيها التراثية السيناوية، ومنها "لالا يخيزرانا"، و"العشقين دلوني"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، في تصريح لها، إن الاحتفالية تهدف إلى تقديم باقة متميزة من الأغاني التراثية والطربية التي تعكس ثراء الموسيقى المصرية، وتؤكد مكانتها في وجدان المصريين.

يأتي الحفل ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وإقليم القناة وسيناء الثقافي.