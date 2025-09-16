حريق في منزل من الطوب اللبن بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



اندلع حريق بمنزل من الطوب اللبن بقرية المساعدة التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة التي تبلغت من الأهالي بنشوب حريق في منزل من الطوب اللبن بقرية المساعدة.

وأفادت التحريات الأولية أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق بمنزل أهالي بالقرية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ومتابعتها.