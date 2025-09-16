إعلان

حريق في منزل من الطوب اللبن بالشرقية

05:15 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حريق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

اندلع حريق بمنزل من الطوب اللبن بقرية المساعدة التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة التي تبلغت من الأهالي بنشوب حريق في منزل من الطوب اللبن بقرية المساعدة.

وأفادت التحريات الأولية أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق بمنزل أهالي بالقرية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ومتابعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الشرقية الطوب اللبن مركز شرطة منيا القمح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة