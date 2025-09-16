"الشبشب وقع منه".. غرق شاب سقط من معدية في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء نزوله من معدية الأهالي التي تربط بين شرق وغرب محافظة الأقصر.

وتبين من التحريات أن الشاب حاول النزول من المعدية لاستعادة "شبشب" سقط منه، إلا أن قدميه انزلقت بين المعدية والمياه، ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال.

وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لفحصه الطبي، تمهيدًا للتصريح لذويه بالدفن، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.