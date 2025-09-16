إعلان

لمدة 18 ساعة.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

03:21 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قطع المياه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق شرقي المحافظة، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى عصر غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال التطوير بمناطق شرق الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءاً من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة عصر غد، عن مناطق سيدي بشر والعصافرة قبلي، لمدة 18 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب المرحلة الثانية من أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 45، ضمن أعمال التطوير بمناطق شرق الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

واعتذرت شركة مياه الشرب للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع مياه الإسكندرية شركة مياه الشرب بالإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة