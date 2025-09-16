لمدة 18 ساعة.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق شرقي المحافظة، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى عصر غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال التطوير بمناطق شرق الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءاً من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة عصر غد، عن مناطق سيدي بشر والعصافرة قبلي، لمدة 18 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب المرحلة الثانية من أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 45، ضمن أعمال التطوير بمناطق شرق الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

واعتذرت شركة مياه الشرب للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.