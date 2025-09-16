إعلان

انهيار منزل من 4 طوابق فى سوهاج

12:05 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

انهيار منزل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد نجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، تبين من التحريات انهيار منزل مكون من 4 طوابق ومشيد بنظام الحوائط الحاملة ملك ورثة "السيد. ع".

وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وفصل المرافق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار منزلانهيار منزل

انهيار منزل سوهاج نجع الشمندي
