انهيار منزل من 4 طوابق فى سوهاج
12:05 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:
شهد نجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.
تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، تبين من التحريات انهيار منزل مكون من 4 طوابق ومشيد بنظام الحوائط الحاملة ملك ورثة "السيد. ع".
وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وفصل المرافق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
