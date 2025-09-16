انهيار منزل من 4 طوابق فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد نجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مكون من 4 طوابق دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، تبين من التحريات انهيار منزل مكون من 4 طوابق ومشيد بنظام الحوائط الحاملة ملك ورثة "السيد. ع".

وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وفصل المرافق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.