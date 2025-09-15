الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب لاعب فريق السباحة بنادي سبورتنج ياسين عبد الجواد، بجروح وذلك أثناء مشاركته في بطولة منطقة الإسكندرية للسباحة المقامة بنادي سموحة.

وأعلن نادي سبورتنج، اليوم الإثنين، تفاصيل إصابة لاعبه البالغ من العمر 19 عاما، إذ تعرض اللاعب لانزلاق أثناء محاولته فتح باب زجاجي مغلق دون علمه بعدم إمكانية فتحه، مما أدى إلى تحطم الزجاج وإصابته بعدة جروح، من بينها جرح عميق في الذراع

وجرى نقل اللاعب على الفور إلى المركز الطبي للطوارئ بمرافقة الطاقم الطبي الخاص بالبطولة،ضور وموافقة ولي أمره، حيث يخضع حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية جراحية دقيقة

وتوجه نادي سبورتنج بالشكر إلى العميد أحمد الحرازي مدير حمامات السباحة بنادي سموحة على سرعة استجابته ومرافقته للاعب حتى وصوله إلى المركز الطبي، كما أعرب النادي عن تقديره لمجلس إدارة منطقة الإسكندرية للسباحة لتواجدهم الكامل منذ وقوع الحادث وحتى دخول اللاعب غرفته بالمستشفى

وأكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة، وأنه يتابع عن كثب مع الفريق الطبي كافة الإجراءات حتى يتماثل للشفاء ويعود قريبًا لممارسة نشاطه الرياضي

وجدد النادي دعمه الكامل للاعب، متمنيًا له تمام الصحة والشفاء العاجل وعودته القريبة إلى التدريبات والمشاركة في البطولات.