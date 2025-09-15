أبرزهم "أبو روشته".. ضبط 60 متسولًا في حملات أمنية بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة لمواجهة انتشار ظاهرة التسول في شوارع المدينة، خاصة بمناطق شرق وغرب المحافظة، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من المرشدين السياحيين والمترددين على كورنيش النيل ووسط مدينة الأقصر.

خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت الحملات من ضبط أكثر من 60 متسولًا من مختلف الفئات العمرية بشوارع المدينة، ولا تزال الجهود مستمرة بشكل يومي للحد من هذه الظاهرة.

ومن بين المضبوطين أحد الأشخاص ويدعى (ج. أ) الذي اعتاد التسول عبر إيهام المواطنين بحاجة ماسة لاستكمال ثمن "روشتة علاج"، حيث كان يجوب شوارع المدينة منذ سنوات مستخدمًا عربة كارو لهذا الغرض.

تم اقتياد جميع المضبوطين إلى أقسام الشرطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع استمرار تكثيف الحملات الأمنية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر السياحية.