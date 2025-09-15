إعلان

العثور على جثة شاب أسفل كوبري الحي الإماراتي في بورسعيد

09:21 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

العثور على جثة شاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، على جثة مواطن أسفل كوبري الحى الإماراتي جنوب بورسعيد.

ورد بلاغ إلى اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بالعثور على جثة الشاب محمد أحمد حسن، 37 عامًا، غريقًا أسفل كوبري الحي الإماراتي، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي إلى مكان الحادث لمعاينة موقع العثور على الجثمان، والوقوف على ملابسات الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى النصر لحين استكمال التحقيقات والتصريح بالدفن من قبل النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على جثة شاب كوبري الحي الإماراتي بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة