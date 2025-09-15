العثور على جثة شاب أسفل كوبري الحي الإماراتي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، على جثة مواطن أسفل كوبري الحى الإماراتي جنوب بورسعيد.

ورد بلاغ إلى اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بالعثور على جثة الشاب محمد أحمد حسن، 37 عامًا، غريقًا أسفل كوبري الحي الإماراتي، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي إلى مكان الحادث لمعاينة موقع العثور على الجثمان، والوقوف على ملابسات الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى النصر لحين استكمال التحقيقات والتصريح بالدفن من قبل النيابة العامة.