الإسكندرية - محمد عامر:

نفذت محافظة الإسكندرية حملات موسعة بمحيط محطة قطار سيدي جابر بحي شرق، للتفتيش على المحال العامة، لمتابعة مدى التزامها بالأسعار المقررة والتأكد من سلامة الأغذية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات ومنع حالات الغش التجاري.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال زيارته الميدانية لمنطقة سيدي جابر، شدد على ضرورة إعادة الانضباط للشارع السكندري والتعامل الفوري مع كافة المخالفات والإشغالات والتفتيش على المحال وضبط الأسعار.

أسفرت الحملات عن إزالة 6 محال مخالفة على رصيف المشاة، و2 كرفان مخالف وغلق وتشميع 61 منشأة تدار دون ترخيص، فضلًا عن تحرير 87 محضر مخالفة متنوع شملت مخالفات بيئية وصحية وتموينية وإشغالات طريق ورخص محال وكهرباء وأمن صناعي.

ووفقًا بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، جرى إعدام 90 كجم من المواد الغذائية الفاسدة و50 لترًا من زيوت الطعام المستهلكة والتحفظ على 13500 عبوة بسكويت غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، فضلًا عن 9 دراجات نارية غير مرخصة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات التفتيشية الدورية في جميع الأحياء، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري والحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

وناشدت المحافظة أصحاب المحال والمنشآت ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المقررة، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المواطنين أو تعيق حركة المرور والمارة.