محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 (صور)

05:19 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
الأقصر - محمد محروس:

تسلم المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بدولة قرغيزستان، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

شهدت الاحتفالية حضور الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، وعدد من كبار الشخصيات الدولية والخبراء في مجالات العمارة والثقافة، كما حضر ممثلو مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة"، الجهة المصممة والمنفذة للمشروع المصري، وهم المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، والمهندسة نيفين عقل مدير وحدة التصميم، وخبيرة التنمية شيرين زغو مسؤولة المكون السياحي والاقتصادي بالمشروع.

وفازت مصر بالجائزة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، ليكون واحدًا من بين 7 مشاريع حول العالم نالت الجائزة هذا العام، في إنجاز يعيد مصر إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة بعد فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة نفسها عام 2004. ويعكس هذا التتويج الجهود المستمرة للدولة في الحفاظ على التراث وصون الهوية الثقافية.

وأكد محافظ الأقصر عقب تسلمه الجائزة أن فوز مدينة إسنا يعزز من مكانة مصر عالميًا، ويدعم الجهود الرامية إلى النهوض بالسياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر. وأشار إلى أن إسنا تشهد حاليًا تنفيذ مشروع رائد لتطوير كورنيش المدينة الممتد بطول 1,260 مترًا، يتضمن إنشاء ممشى نهري، وبازارات سياحية، ومسرحًا مفتوحًا، وحدائق ترفيهية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط السياحة وتوفير متنفس حضاري لسكان المدينة وزائريها.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل ترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، إلى جانب تطوير المسار المؤدي إلى المعبد عبر إنشاء بازارات سياحية، بما يحول إسنا إلى وجهة سياحية متكاملة تعكس عبق التاريخ وروح الحداثة.

عبد المطلب عماره محافظ الأقصر جائزة الآغا خان العالمية منال عوض وزيرة التنمية المحلية
