إعلان

مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة مع سائق توك توك بقنا

04:23 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الإثنين، بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة مع سائق توك توك، في مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقه إثر مشاجرة في دائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب يُدعى خ، وإصابة شقيقه ع، في الثلاثينيات من عمرهما بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة مع سائق توك توك في مدينة الوقف وفر المتهم هاربًا.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب مشاجرة سائق توك توك قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم