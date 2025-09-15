مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة مع سائق توك توك بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الإثنين، بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة مع سائق توك توك، في مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقه إثر مشاجرة في دائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب يُدعى خ، وإصابة شقيقه ع، في الثلاثينيات من عمرهما بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة مع سائق توك توك في مدينة الوقف وفر المتهم هاربًا.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.