الشرقية - ياسمين عزت:

نفذت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تموينية مكثفة بمدينة كفر صقر اليوم، تنفيذاً لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كما كثفت الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط الأسواق.

كلف المحافظ المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية ومديرية الطب البيطري والجهات الرقابية المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة التي قادها المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن تحرير محضر رقم 11089 ضد مستودع بوتاجاز لصرفه 375 أسطوانة تجارية وبيعها في السوق السوداء كما تم تحرير المحاضر أرقام 11090 و11091 و11092 لعدم وجود شهادات صحية إضافة إلى تحرير محضر رقم 11093 ورقم 11095 ضد محل جزارة وضبط 20 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتحرير محضر رقم 11094 ضد صاحب ثلاجة لحوم وضبط 5 كراتين لحم جاموسي هندي بدون فواتير تثبت مصدرها فضلاً عن تحرير محضر رقم 11097 ضد صاحب صيدلية تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على الأدوية وتشميع الصيدلية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لحين عرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.