''الدميرة'' تنعش سوق الدواجن بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الأيام الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ في حركة بيع وشراء الدواجن، تزامنًا مع موسم حصاد البلح المعروف محليًا باسم "الدميرة".

هذا الموسم، الذي يمثل أحد أهم المواعيد الاقتصادية والاجتماعية في حياة سكان الواحات، انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن البيضاء والبلدية، وسط تنسيق بين المزارع ومكاتب البورصة لضبط السوق ومنع خسائر المربين.

موسم الدميرة.. المحرك الأول

يرتبط سكان الوادي الجديد بموسم حصاد البلح ارتباطًا وثيقًا، ليس فقط لكونه مصدر دخل رئيسيًا لعشرات الآلاف من الأسر، بل لأنه ينعش الأسواق المحلية بكاملها.

وبحسب تجار تحدثوا لـ"مصراوي"، فإن دخول الأموال الناتجة عن بيع محصول البلح يرفع القدرة الشرائية بشكل واضح، وهو ما ينعكس على الطلب على السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء.

أسعار تتحرك مع الموسم

يوضح سامح سلطان، تاجر دواجن بمركز الخارجة، أن "المشهد ليس جديدًا"، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن عادة ما تشهد ارتفاعًا نسبيًا في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام. وأضاف أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الطفيف يعود إلى "الإقبال المتزايد على شراء الدواجن في فترة الدميرة"، حيث بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للمستهلك، مقابل 70 جنيهًا فقط في المزارع.

أما الدواجن البلدية، فقد سجلت أسعارًا أعلى، حيث وصلت في مركز الخارجة إلى 130 جنيهًا للكيلو، بينما ارتفعت في مركز الداخلة إلى 135 جنيهًا، نتيجة بعد المسافة التي تصل إلى نحو 210 كيلومترات عن العاصمة الإدارية للمحافظة. وفي الفرافرة، التي تبعد 500 كيلومتر عن الخارجة، ارتفعت الأسعار أكثر بزيادة 10 جنيهات للكيلو الواحد على كل من البيضاء والبلدية.

اختلافات بين المراكز

اللافت أن تفاوت الأسعار بين المراكز الإدارية بالمحافظة لا يرتبط فقط بالعرض والطلب، وإنما بتكاليف النقل واللوجستيات. فبينما يشتري المواطن في الخارجة الدواجن البيضاء بسعر 75 جنيهًا، يجدها في الداخلة بـ80 جنيهًا، وفي الفرافرة قد تصل إلى 85 جنيهًا، وهو ما يعكس طبيعة جغرافية الواحات المترامية الأطراف.

تنسيق بين المزارع والبورصات

يؤكد سلطان أن "التنسيق بين أصحاب المزارع ومكاتب البورصة يهدف إلى ضبط السوق وتفادي الخسائر"، موضحًا أن الأسعار تتغير بشكل شبه يومي بناءً على حجم المعروض والطلب، واعتبر أن هذا النظام المرن هو ما يضمن بقاء السوق متوازنًا رغم التحديات.

بدائل حكومية

في المقابل، لا تغيب الدولة عن المشهد، إذ تطرح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد كميات من الدواجن المجمدة عبر منافذ مشروع "جمعيتي" وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتشرة في جميع المراكز الإدارية الخمسة. وتتراوح أسعار الدواجن المجمدة بين 110 و120 جنيهًا للكيلو (بوزن 1100 جرام تقريبًا)، ما يوفر بدائل للمواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار الطازج.

الدواجن البلدية

ورغم ارتفاع سعر الدواجن البلدية، فإنها تكاد تكون ذات حركة بيع متوسطة أسواق الوادي الجديد، والسبب وفقًا لتجار هو ارتفاع سعر الكيلو منها والذي يصل إلى 130 جنيها مع عزوف المواطنين عنها نتيجة انتشار مزارع التربية المكثفة للدواجن البيضاء، والتي توفر المنتج بكميات وأسعار تناسب أغلبية المستهلكين.