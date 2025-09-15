قبل بدء الدراسة.. شركة مياه الأقصر تطهر خزانات مدرسة السواحل (صور)

الأقصر - محمد محروس:

نفذ فريق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم، أعمال تطهير وتعقيم خزانات المياه بمدرسة السواحل الابتدائية المشتركة، تحت إشراف مباشر من إدارة التطهير وفريق الجودة بالشركة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي شدد على أهمية تكثيف أعمال التطهير والصيانة الدورية للخزانات، خاصة في المدارس والمنشآت الخدمية، لضمان توفير مياه نقية وآمنة للطلاب والعاملين في القطاع التعليمي استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

ويحرص فريق العمل على اتباع أحدث المعايير الفنية والصحية خلال عمليات التطهير، باستخدام مواد معتمدة وآمنة، بما يضمن القضاء على أي ملوثات أو رواسب داخل الخزانات، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية.

وأكدت الشركة أن خطة التطهير تشمل جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الأقصر، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بما يعكس التزام الشركة بدورها المجتمعي والبيئي تجاه المواطنين، وخصوصًا الفئات الأكثر تأثرًا مثل طلاب المدارس.

ودعت الشركة إدارات المدارس إلى التواصل المستمر مع فروعها المنتشرة في جميع مراكز المحافظة للإبلاغ عن أي احتياجات خاصة بصيانة أو تطهير الخزانات، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والتطهير على جاهزية تامة للتدخل الفوري عند الحاجة.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية متكاملة تنفذها الشركة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والمكتظة بالسكان.