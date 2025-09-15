"درع الأرض".. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي لحماية الأوزون

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، ورشة تعليمية تفاعلية مجانية للأطفال، احتفالًا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وسط تفاعل من المشاركين.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف تواصل إطلاق فعاليات برنامج "أصدقاء الاستدامة" من خلال تنظيم الورشة الثانية للفعاليات بعنوان "درع الأرض: طبقة الأوزون"، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، والذي أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 16 سبتمبر من كل عام يومًا عالميًا للحفاظ على طبقة الأوزون.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الورشة مجانية لجميع الأطفال من سن 8 حتى 14 عامًا، وتضمنت الورشة تجربة علمية مبسطة باستخدام مصباح يمثل أشعة الشمس، وأوراق شفافة ملونة تمثل طبقة الأوزون، وتعرف الأطفال خلالها على كيفية عمل الأوزون كدرع واقٍ يحمي الأرض من الأشعة الضارة.

وأكد أن الأطفال قاموا خلال الورشة بتنفيذ نشاط فني مبتكر، صمموا خلاله مظلات ورقية ملونة كرمز لطبقة الأوزون، وكتبوا عليها رسائل توعوية مثل "الأوزون درع الأرض" و "لنحافظ على بيئتنا".

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى رفع وعي الأطفال بأهمية حماية طبقة الأوزون والمحافظة على البيئة، وتشجيعهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية، لذا قوبلت الورشة بتفاعلًا كبيرًا من الأطفال الذين أبدعوا في المزج بين التجربة العلمية والإبداع الفني.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون في السادس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987، والذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، للتخلص تدريجيًا من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت هذا اليوم من كل عام يوماً عالميًا للحفاظ على طبقة الأوزون، وذلك في ذكرى التوقيع على البروتوكول، ودعت الجمعية العامة الدول إلى تكريس هذا اليوم لتشجيع الاضطلاع بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول وتعديلاته، ووفقًا للاتفاقية التي وقعتها الدول المذكورة، تلتزم الدول الأطراف المعنية بخفض استهلاكها تدريجيًا من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون إلى 85% بحلول عام 2007 وصولاً إلى التخلص التدريجي التام بحلول عام 2010.