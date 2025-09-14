خلاف بسيط يؤدي لمأساة.. كواليس مقتل مُسن على يد حفيده بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

في صباح هادئ اعتاد فيه أهالي حي المنتزه ثان على روتين الحياة، تحولت لحظة عادية إلى مأساة أليمة لم يتوقعها أحد.. أيقظه جده من النوم لشراء الخبز، لكنه لم يكن يعلم أن هذه اللحظة ستقوده إلى النهاية في المحكمة، الشاب "م.س.ع" أصبح اليوم خلف القضبان بعد حكم السجن 7 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعدما ثبت تعديه على جده "ح.ح.أ" بالضرب، ما تسبب في وفاته.

- تفاصيل الواقعة

تعود الأحداث إلى صباح يومٍ مشمس في حي المنتزه ثان، عندما استيقظ المسن "ح.ح.أ" من نومه الباكر، وأيقظ حفيده طالبًا منه النزول لشراء الخبز للمنزل.

ووفقًا لشهادات الجيران والتحقيقات، كان المتهم قد شعر بالانزعاج من إيقاظه مبكرًا، فثار عليه وبدأ بالصراخ والاعتراض بصوت عالٍ.

لم تقتصر مشاجرة الصباح على الكلمات، بل سرعان ما تحولت إلى اعتداء جسدي، انهال الشاب بالضرب على صدر رأس وجدته، وأصابه بعدة ضربات مباشرة على الرأس والأنف، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، وبينما حاول الجيران التدخل وتهدئة الموقف، كان المسن يعاني من مشاكل في القلب، مما زاد خطورة إصابته.

- خلفية الحادثة

كشف التحقيق أن المجني عليه كان يدعم حفيده ماليًا ومعنويًا منذ فترة طويلة، يساعده في مصاريف المنزل والزواج، وكان مثالًا للحنان والرعاية. ورغم ذلك، تسببت خلافات بسيطة في صباح ذلك اليوم إلى تصاعد المشاعر وتحويل لحظة عادية إلى مأساة إنسانية.

- الحكم القضائي

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي وعضوية المستشارين أحمد حسين مدين وأحمد محمد مدكور، وبحضور محمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، قضت بالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطه المباشر في وفاة جده.