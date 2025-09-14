إعلان

فرحة ودمج مجتمعي.. رحلة نيلية لذوي الهمم من دمياط إلى رأس البر (صور)

09:37 م الأحد 14 سبتمبر 2025
    رحلة نيلية لذوي الهمم من دمياط إلى رأس البر
    رحلة نيلية لذوي الهمم من دمياط إلى رأس البر
    رحلة نيلية لذوي الهمم من دمياط إلى رأس البر
كتب - مختار صالح:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط رحلة نيلية مميزة من مدينة دمياط إلى رأس البر، شارك فيها 40 شابًا من ذوي القدرات والهمم، ضمن خطة مركز التنمية الشبابية لشهر سبتمبر.

وجاءت الرحلة بهدف ترفيه أبنائنا من أصحاب القدرات الخاصة، وتعزيز دمجهم في المجتمع عبر أنشطة ترفيهية متنوعة، تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم صحتهم النفسية.

شهدت الرحلة أجواءً من الفرح والتفاعل، حيث شارك المشاركون في فعاليات فنية وثقافية على متن القارب، وسط متابعة المشرفين والمنظمين الذين حرصوا على توفير بيئة آمنة ومحفزة لجميع المشاركين.

وتعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة أنشطة تهدف إلى تمكين ذوي الهمم وإبراز دورهم الفاعل في المجتمع، تأكيدًا على أهمية الشمولية وتكافؤ الفرص.

وتنظم هذه الأنشطة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت توجيه الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

رحلة نيلية لذوي الهمم مديرية الشباب والرياضة بدمياط رحلة نيلية من مدينة دمياط إلى رأس البر فرحة ودمج مجتمعي
