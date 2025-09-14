كتب - مختار صالح:

في قلب جنوب سيناء، وعلى بعد خطوات قليلة من وادي فيران، ترتفع جبال سربال شاهقةً، كأنها لوحات طبيعية حية تحكي قصص ملايين السنين. هنا، حيث تتشابك الصخور الحادة مع السماء الصافية، وتتناثر النباتات الصحراوية على المنحدرات الصخرية، يجد الزائر نفسه أمام متحف جيولوجي مفتوح يروي تاريخ الأرض ويجمع بين الطبيعة الخلابة والغموض الروحي والتاريخي.

- جبال سربال: متحف طبيعي فريد

تعتبر جبال سربال من أبرز المعالم الطبيعية في جنوب سيناء، فهي تمتاز بتكويناتها الجيولوجية الفريدة التي تشهد على العصور القديمة للأرض. وفقًا للبيانات الرسمية لمحافظة جنوب سيناء، تتشكل هذه الجبال أساسًا من صخور الجرانيت القديمة، والتي يُعتقد أنها نشأت منذ ملايين السنين خلال العصور الجيولوجية السحيقة، لتصبح شاهدةً على نشوء قشرة الأرض في هذه المنطقة.

تعد القمم الحادة، الوديان العميقة، والتضاريس الوعرة، كلها دلائل على العمليات الطبيعية المعقدة التي ساهمت في تشكيل هذا المشهد الفريد، ما جعلها مقصدًا للجيولوجيين والباحثين الذين يدرسون التاريخ الطبيعي للأرض من خلال صخورها ومعالمها.

- التنوع البيئي والنباتي

جبال سربال ليست مجرد صخور وجبال، بل تحتوي على تشكيلة نباتية متنوعة أضفت جمالًا حيويًا على المنطقة. تنتشر على السفوح أشجار الأكاسيا التي تلعب دورًا مهمًا في تثبيت التربة ومكافحة التصحر، بينما تنمو نباتات الشيح والرتم ذات الاستخدامات الطبية التقليدية لعلاج التهابات الجهاز الهضمي وأمراض أخرى.

كما يزهر الجبل في مواسم معينة ليملأ المنحدرات بلون الحياة، من خلال نباتات القصعين والحرمل التي تضيف ألوانًا زاهية وتساهم في تعزيز التنوع الحيوي. هذا التنوع يجعل من جبال سربال موطنًا للحياة البرية والطيور النادرة التي تعتمد على هذه النباتات كمصدر غذاء ومأوى.

- البعد التاريخي والديني

إلى جانب أهميتها البيئية والجيولوجية، تحمل جبال سربال بعدًا تاريخيًا وروحانيًا عميقًا. فقد استقر في وادي فيران عند سفح الجبال أحد أقدم المجتمعات المسيحية في سيناء، حيث عاش الرهبان الأوائل في عزلة بحثًا عن التأمل والروحانية. ولا تزال هناك آثار لمبانٍ وأدواتهم، مما يجعل المنطقة وجهة للحجاج المسيحيين الباحثين عن التاريخ الديني العريق.

وعلى الصعيد الديني الأوسع، تشير بعض الدراسات إلى احتمالية أن تكون جبال سربال هي الجبل الذي صعد إليه النبي موسى عليه السلام لتلقي الوصايا، رغم أن الرأي الأكثر شيوعًا يحدد جبل موسى في موقع آخر. هذا الغموض الروحي أضفى على المكان هالة من القداسة والجذب لكل من يسعى لاستكشاف الجوانب الروحية والتاريخية لسيناء.

- مغامرة وتسلق الجبال

تسلق جبال سربال تجربة فريدة لعشاق المغامرة والطبيعة. الرحلة عبر التضاريس الوعرة تتطلب مهارات المشي لمسافات طويلة وتسلق الصخور، ولكنها تكافئ المتسلقين بمشاهد بانورامية ساحرة لوادي فيران والوديان المحيطة، حيث يمكن للزائر أن يشاهد امتداد الصحراء والجبال المتشابكة في لوحة طبيعية مذهلة.

- الرحلة توفر فرصة للتأمل في جمال الطبيعة ومراقبة الطيور والنباتات النادرة، بالإضافة إلى دراسة التركيب الجيولوجي الفريد للصخور والقمم. كما أنها تجربة تعليمية ميدانية للطلاب والباحثين في علوم الأرض والجيولوجيا.

- السياحة البيئية والروحانية

بالإضافة إلى المغامرة، تعد جبال سربال وجهة للباحثين عن السياحة البيئية والروحانية. الطبيعة الخلابة، النباتات المتنوعة، والمناظر البانورامية توفر بيئة مثالية للتأمل والتصوير، بينما التاريخ والآثار القديمة تمنح الزائر فرصة للتعرف على التراث الديني والثقافي للمنطقة.

كما تنظم بعض الجمعيات البيئية والرحلات العلمية زيارات تعليمية واستكشافية لتعريف الزائرين بأهمية الحفاظ على البيئة والنباتات النادرة، مع التوعية بأهمية حماية التراث الطبيعي والتاريخي في جنوب سيناء.

جبال سربال ليست مجرد جبل أو تكوين صخري؛ إنها مزيج متكامل من الطبيعة والتاريخ والروحانية، سواء كنت باحثًا في الجيولوجيا، عاشقًا للطبيعة، متأملًا في الروحانيات، أو مجرد مسافر يبحث عن مغامرة جديدة، فإن سربال تمنحك تجربة استثنائية، تجمع بين تاريخ الأرض وجمالها وروحانياتها العميقة، لتصبح واحدة من أهم الوجهات الطبيعية في مصر والعالم.