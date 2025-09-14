"حياتنا جحيم".. أهالي دست الأشراف بالبحيرة يستغيثون والمحافظة ترد (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

ناشد أهالي قرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، محافظ البحيرة الأجهزة المعنية بسرعة التدخل لاحتواء أزمة بيئية وصحية متفاقمة تهدد حياة السكان، عقب انتشار مياه الصرف الصحي بشكل واسع في شوارع ومناطق متفرقة داخل القرية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وأوضح أحمد القرش، معلم لغة إيطالية، أن قرب القرية من ترعة النوبارية أدى إلى تسرب المياه وانتشارها في باطن الأرض أسفل المنازل، وهو ما يشكل خطرا على حياة الأهالي، خاصة أن القرية تفتقر لشبكة صرف صحي وتعتمد على الآبار، مما يضاعف من الأزمة ويهدد الصحة العامة.

وأشار شادي رزين، أحد شباب القرية، إلى أن الوضع خرج عن السيطرة، في ظل تجاهل الشكاوى المتكررة التي تقدم بها الأهالي إلى المسؤولين المحليين دون أي استجابة فعلية.

وناشد الأهالي المسؤولين: "أطفالنا يلعبون وسط مياه الصرف، والمنازل مهددة بالتلوث، ونحن نعيش في خطر يومي ولا نرى أي تحرك".

وطالب الأهالي بسرعة تدخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من سلامة المياه وعدم اختلاطها بمياه الصرف، مؤكدين أن القرية لا تزال تعتمد على بئر ارتوازي كمصدر رئيسي للمياه بجانب خط بلدية يتم استخدامه من حين لآخر.

من جانبه أكد حازم البنا مدير المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة، أنه فور صدور الشكوى، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بسرعة التدخل لاحتواء المشكلات القائمة وعقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الأهالي، بجانب النزول والمتابعة الميدانية.

وأضاف أن محافظ البحيرة أقرت عددا من الإجراءات العاجلة، تضمنت رفع مذكرة عاجلة لوزارتي الإسكان والتعاون الدولي لإدراج القرية ضمن خطة عاجلة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة موقعها بين ترعتي النوبارية والحاجر، مع تدعيم الوحدة المحلية بسيارة نظافة و2 سيارة كسح بشكل دائم، والتنسيق مع القرى المجاورة لتوفير سيارات إضافية عند الحاجة.

كما تقرر الاستمرار في خطة الصرف الصحي بالقرية، حيث سبق تخصيص 9 قطع أرض لإنشاء محطات رفع وصرف صحي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يخص مصرف سيدي عيسى بقرية الحدين، تبين أنه يقع خارج الكتلة السكنية وتحت خط الحيز العمراني، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط التغطية، وتم تنفيذ أعمال تطهير للمصرف يومي 2 و3 سبتمبر بالتنسيق مع الصرف المغطى، مع استمرار أعمال التطهير كل 4 أشهر.

أما في ملف مياه الشرب، فأوضح مسؤولو الشركة أن المياه التي يتم ضخها للقرية مصدرها محطة مليحة وتخضع لرقابة وفحوص دورية، حيث جاءت نتائج 3 عينات منذ بداية الشهر مطابقة للمواصفات، مع استمرار نزول لجان مشتركة من الصحة والبيئة وشركة المياه لأخذ عينات عشوائية.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات "اليوم الواحد" بدعم من معدات رئاسة المركز والقرى المجاورة، لرفع مستوى النظافة والخدمات العامة داخل القرى، بجانب أعمال كسح مياه الصرف الصحي بصورة مستمرة.