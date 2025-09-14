"ضربوه بالشومة".. عامل وابنه يهشمان رأس شاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهى عامل ونجله حياة شاب في العقد الثاني من عمره، خلال مشاجرة اندلعت بينهم في إحدى القرى التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بسبب خلافات حول الأجرة.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية 11 بذور بدائرة المركز ووجود متوفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة تبين مصرع محمد سامي فخري عبد العال، 18 عاما عامل ومقيم بذات القرية، متأثرا بإصابته بجرح رضي في فروة الرأس ونزيف بالمخ.

كشفت التحريات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وكل من "محمد ح س" 40 عاما عامل ونجله "حسن " 18 عاما عامل، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها على الضحية بعصا خشبية "شومة" أحدثت إصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات على مقابل الأجرة في المزارع.

ضبطت قوات الشرطة المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الأداة المستخدمة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.