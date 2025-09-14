بالصور- محافظ أسوان يتأكد من جاهزية مدارس دراو لبدء العام الدراسي

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو للتأكد من جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026، رافقه خلالها محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد المحافظ لمدارس الشيخ إبراهيم الإعدادية المشتركة، والسادات الابتدائية الجديدة، فضلاً عن مدرسة دراو الثانوية بنين، ومدرسة دراو الثانوية بنات، وكذا مدرسة دراو الابتدائية.

وحرص محافظ أسوان على الاطمئنان على مستوى التجهيزات داخل الفصول والمرافق التعليمية والخدمية، ومنظومة تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ والطلاب، مشدداً على سرعة استكمال أى أعمال الصيانة والتجهيز الجارية، مع تكثيف الجهود والتكاتف بين كافة الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وأكد كمال أن المدارس يجب أن تكون صروحًا تعليمية متكاملة وبانوراما جمالية وحضارية تعكس الوجه المشرف لمحافظة أسوان، وتكون مؤهلة بالكامل لاستقبال أبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن التعليم يمثل أولوية قصوى فى خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما وجه المحافظ مسئولى التربية والتعليم والمحليات بسرعة إنهاء أى ملاحظات قائمة، وضمان جاهزية المدارس بكافة احتياجاتها من أثاث وتجهيزات ومرافق، مع المتابعة المستمرة خلال الأيام القادمة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، موضحاً بأن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل داخل مختلف المراكز والقرى من أجل رصد أى قصور والتعامل معه على الفور بما يضمن تحقيق إنطلاقة متميزة للعام الدراسى الجديد ، ويعزز من ثقة المواطنين فى الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية.