بالصور- ضبط أسماك مجمدة فاسدة داخل السوق الحضاري بورسعيد

02:21 م الأحد 14 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، أسماك مجمدة فاسدة، اليوم الأحد، داخل سوق الأسماك الحضاري.

أسفرت حملة تموينية مكبرة بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي، مدير عام مديرية التموين والتجارة، عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة الفاسدة داخل ثلاجة بسوق السمك الجديد، حيث تبين أن الكمية المضبوطة بدون أي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها، مما يعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة المستهلك.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عن المخزن.

محافظة بورسعيد أسماك مجمدة فاسدة ضبط أسماك فاسدة حملة تموينية محب حبشي محافظ بورسعيد
