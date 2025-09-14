الموجة 27.. تنفيذ 28 قرار إزالة بناء مخالف في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وأعمال البناء المخالف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 والتي تهدف استرداد حقوق الدولة والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص.

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أسفرت الحملات عن تنفيذ 28 حالة إزالة متنوعة بمساحات إجمالية بلغت نحو 5615 مترًا مربعًا، شملت عقارات مخالفة، متغيرات مكانية، أسوار، قواعد خرسانية، وأدوار مبنية دون ترخيص، وذلك بعدة مناطق بأحياء المنتزه أول، وسط، العامرية أول، العامرية ثان، ومركز ومدينة برج العرب.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأي محاولات جديدة.

وأوضح المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية واضحة وحاسمة في هذا الملف، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات على أملاكها أو محاولات للبناء المخالف، وأن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل قوة حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.