تدريب العاملين على التحول الرقمي بواحة بلاط في الوادي الجديد- صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلق مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، دورة التدريب على الحاسب الآلي للعاملين بالوحدات المحلية، لمواكبة التحول الرقمي ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد سلامة محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، اليوم الأحد، أن إطلاق التدريب بالتنسيق مع الإدارة التعليمية ببلاط، وإدارة التضامن الاجتماعي ببلاط، وجمعية تنمية المجتمع ببلاط، في إطار خطة محلية تعزّز مهارات العاملين وتدعم متطلبات التحول الرقمي داخل وحدات المركز.

وأكد رئيس المركز، أن التدريب يستهدف كل العاملين بديوان الوحدة والوحدات التابعة، وأن التنسيق المؤسسي بين التعليم والتضامن والجمعية يضمن انتقال أثر الحاسب الآلي إلى بيئة العمل اليومية وتسريع مسار التحول الرقمي.

أوضح رئيس مركز بلاط، أن برنامج التدريب يشمل أسس استخدام الحاسب الآلي، والتعامل مع البرمجيات المكتبية وإدارة الملفات ونماذج المكاتبات الإلكترونية، إضافة إلى مبادئ حماية البيانات وآليات الربط بمنصات الخدمات الحكومية الرقمية، ويهدف البرنامج إلى تمكين العاملين من إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، وتحسين جودة التواصل مع المواطنين، ودعم مسارات التحول الرقمي التي تتبناها محافظة الوادي الجديد ومركز بلاط على وجه الخصوص.

قال رئيس مركز ومدينة بلاط، إن التدريب جرى تصميمه وفق احتياجات وحدات المركز، مع قياس مردوده على أداء العاملين في متابعة الطلبات والخدمات، كما أن البرنامج يتضمن اختبارات عملية على الحاسب الآلي لضمان استدامة أثر التدريب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لن يكتمل دون رفع مهارات رأس المال البشري.

ووجّه رئيس المركز الشكر لفريق التدريب ومجلس إدارة الجمعية الشريكة على ما قدّموه من دعم لوجستي ومحتوى تدريبي ملائم.

أشار رئيس مركز بلاط، إلى أن التدريب سيُنفَّذ على دفعات تغطي جميع العاملين بالوحدات، مع تخصيص جلسات تكميلية للمتطلبات المتقدمة على الحاسب الآلي، وإصدار تقارير تقييم دورية لقياس التحسن في زمن إنجاز الخدمات ونسبة الاعتماد على الأدوات الرقمية، ويستهدف البرنامج تعميم ممارسات التحول الرقمي الناجحة داخل المركز وربطها بأهداف الأداء.