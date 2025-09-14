"تصحيح المفاهيم".. ندوة تثقيفية لرفع الوعي الأسري في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد المجلس القومي للسكان بباريس في الوادي الجديد، بالتعاون مع مكتب الوعظ، ندوة تثقيفية بعنوان "تصحيح المفاهيم" بقرية عدن، استهدفت رفع الوعي الأسري لدى الأهالي والشباب.

قال المحاسب عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس، اليوم الأحد، إنه جرى التركيز على قضايا الأسرة والتربية والعلاقات الزوجية، وترسيخ مفاهيم تصحيح المفاهيم الدينيّة والسلوكيّة بما يواكب استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وتعزيز الأمن الفكري في الوادي الجديد.

أوضح عبد الناصر، أن انعقاد "تصحيح المفاهيم" بقرية عدن جاء استجابة لخطة المجلس القومي للسكان في الوادي الجديد، وفي إطار التعاون المستمر مع مكتب الوعظ بباريس، وجرى التأكيد على أن تصحيح المفاهيم يظل محورًا متكررًا في القرى، خاصة قرية عدن، لما له من أثر مباشر على الأسرة والشباب في الوادي الجديد.

أوضح رئيس مركز باريس، أن محاور الندوة: أسرة ووعي وعبادات، تضمن برنامج "تصحيح المفاهيم" 3 حزم رئيسية:

التوعية بكيفية التعامل بين الأزواج وتربية الأبناء في قرية عدن ومركز باريس؛ بعض الأحكام التي تخص النساء، في ضوء رسائل الوعظ المعتدلة؛ تدريب الأطفال على الوضوء والصلاة والأحكام العامة بصورة مبسطة، بما يعزز تصحيح المفاهيم الدينيّة داخل الأسرة في الوادي الجديد.

حاضر الندوة فضيلة الشيخ أحمد هاشم، مدير مكتب الوعظ بباريس، وشارك محمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية عدن، وحلوتهم ريفي محمد مدير المجلس القومي للسكان بباريس.

وشدد المتحدثون على أن استمرار برامج تصحيح المفاهيم بقرية عدن ومختلف قرى الوادي الجديد يرتبط بزيادة الطلب المجتمعي على جلسات الوعظ والحوار المباشر، مع متابعة المجلس القومي للسكان لتنفيذ المخرجات.

وأضاف رئيس مركز باريس، أنه قد شهدت الندوة تفاعلًا من الأهالي، وطرحًا لأسئلة تتعلق بأدوار الوالدين وتربية الأبناء، وأفضل السبل لتصحيح بعض المفاهيم الشائعة، وجرى الاتفاق على تكرار لقاءات "تصحيح المفاهيم" في قرية عدن وقرى أخرى بمركز باريس، فيما أكد المجلس القومي للسكان أن قياس الأثر سيجري عبر رصد المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق الوعظ الأسري في الوادي الجديد.