شباب جنوب سيناء تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "يوم الخير"

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "يوم الخير"، تحت شعار "يوم الخير...لبسك لغيرك عيد"، بمركز شباب طور سيناء، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، تزمنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة "يوم الخير" في نسختها الخامسة تستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك من خلال توزيع الملابس والبطاطين، والمواد الغذائية، والأدوات المدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجًا داخل مراكز الشباب بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن معرض الملابس بمركز شباب الطور يضم أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس متنوعة، وهذه الملابس تناسب مختلف أعمار أفراد الأسرة، بجانب الحقائب المدرسية، والأحذية، والزي المدرسي، وجميعها متاحة لأفراد الأسرة لاختيار ما يناسبهم، مشيرًا إلى أنه جرى جاء تنفيذ المبادرة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، للتخفيف عن كاهل الأسر، ومواجهة غلاء الأسعار، وتحقيق الحماية المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد أنه يجري تنفيذ المبادرة بتنسيق بين المديرية ممثلة في أندية الفتاة والمرأة، والإدارة المركزية لتنمية الشباب والادارة العامة للبرامج التطوعية الكشفية بالوزارة، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين تحت إشراف مباشر من أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية .

ولفت إلى أنه جرى المبادرة بالمحافظة خلال شهر رمضان الماضي، وعيد الأضحى، ومع بدية دخول مدارس للعام الماضي، وجرى توزيع الملابس والأدوات المدرسية من خلال مراكز الشباب على التلاميذ والطلاب.