السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالشرقية -صور

07:55 م السبت 13 سبتمبر 2025
    حريق محول كهرباء (4)
    حريق محول كهرباء (3)
    حريق محول كهرباء (2)
الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمحول كهرباء بقرية ميت بشار التابعة لمركز شرطة منيا القمح.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى إبلاغ الأهالي عن حريق اندلع بمحول كهرباء بقرية ميت بشار، وحاول الأهالي إخماد الحريق دون جدوى وتم إخطار مركز شرطة منيا القمح.

انتقلت القوات الأمنية المعنية فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية فضلا عن الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات في محيط الحريق.

تمكنت القوات من إخماد النيران وتم السيطرة عليها فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية حريق محول كهرباء قرية ميت بشار مركز شرطة منيا القمح
