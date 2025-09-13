الإعدام والمؤبد للمتهمين في جريمة قتل سائق توك توك بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفـاعي حسين عزت وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد مؤمن وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وبأمانة سر مينا عوض، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول في قضية مقتل سائق توك توك بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.



وأصدرت حكمًا بالمؤبد على ثلاثة متهمين آخرين في القضية نفسها.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2783 لسنة 2024 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى أن المتهم الأول عبد الرحمن ر.ع، بالاشتراك مع شقيقه أحمد ر.ع، وعمرو أ.م، ومحمد م.ع، جميعهم محبوسون، ارتكبوا الجريمة بتاريخ 29 مارس 2024.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن عمدًا مع سبق الإصرار بغرض الاستيلاء على مركبته، حيث استدرجه بحيلة إلى منطقة نائية ثم عاجله بضربة قاتلة في العنق باستخدام سلاح أبيض "كتر" حصل عليه من شركائه، مما أدى إلى وفاته في الحال وفق تقرير الطب الشرعي.

وأثبت أمر الإحالة أن المتهمين الآخرين اشتركوا مع المتهم الرئيسي بالاتفاق والتحريض والمساعدة، بعد أن اتفقوا على خطة سرقة التوك توك بالإكراه وقسموا الأدوار فيما بينهم، مقدمين السلاح الأبيض للفاعل الأصلي.



وباءت محاولة سرقة التوك توك بالفشل بعد ضبط المتهم متلبسًا، لتتم إحالتهم جميعًا للمحاكمة التي انتهت إلى إصدار الأحكام المشار إليها.





