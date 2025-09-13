محافظ الدقهلية يشدد على خفض الأسعار وضبط جودة السلع بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، السوق الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووجه "مرزوق" لوكيل وزارة التموين بضرورة خفض أسعار السلع داخل السوق لتكون أقل من نظيرتها في الأسواق الخارجية، تنفيذًا لتكليفات الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على تقديم المنتجات الأساسية بجودة عالية.

وشدد المحافظ على أن جودة الخضار والفواكه خط أحمر، مؤكداً أن جميع المنتجات يجب أن تكون طازجة ومطابقة للمواصفات، وأن أي مخالفة ستقابل بإجراءات حاسمة، مع أهمية الرقابة الصارمة داخل السوق.

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت الأسعار بشكل عادل، وإلزام جميع التجار بوضع قوائم أسعار واضحة أمام المواطنين لضمان الشفافية ومنع أي استغلال.



وأوضح أنه سيتم تعيين مفتش دائم من التموين داخل السوق لمراقبة الأسعار بالتنسيق مع مدير المتابعة بالمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية: "أنشأنا هذا السوق الدائم لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ولن نسمح بخلاف ذلك… هدفنا الأول هو راحة المواطنين وتخفيف أعبائهم المعيشية".







