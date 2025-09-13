غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 15 منطقة بالسويس لأعمال الصيانة

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن قطاع كهرباء السويس أن هندسة كهرباء فيصل ستجري أعمال صيانة مبرمجة على موزع النور من محطة المحولات شمال، ضمن خطة الصيانة الدورية، مما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق.

وأوضح منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة السويس أن أعمال الصيانة ستبدأ غدًا الأحد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وستؤثر على 15 منطقة سكنية وخدمية.

وأشار محافظ السويس إلى أن الأماكن المتأثرة تشمل: حي عتاقة، مدينة السلام 2، مدينة النور (أهالي ومساكن)، أرض الكهرباء، سنترال السلام، المستشفى العسكري "وحدة البلازما"، طريق مصر – إيران، مسجد المعز، بنك مصر، مدرسة بنسينا، أسواق بدر، ومدرستي فيوتشر وسعد بن عمير.

وأكد قطاع كهرباء السويس أنه مع بداية فصل الصيف الجاري، بدأ تنفيذ أعمال صيانة واسعة لوحدات الموزعات الكهربائية والمحولات لضمان استمرار التيار الكهربائي مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.