حملة مرورية تضبط 20 توك توك مخالفًا في شوارع الزقازيق (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير المقررة لهم.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الناتج عن استخدام أجهزة الصوت المرتفعة والمزعجة، لما تسببه من قلق وإزعاج للمواطنين.

وشكّلت إدارة مرور الشرقية فرق عمل انتشرت في شوارع مدينة الزقازيق لرصد المخالفات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 20 مركبة توك توك غير مرخصة ومخالفة لخطوط السير بمنطقة شارع المحافظة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، في إطار مواجهة تلك الظاهرة السلبية التي تؤثر على حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بشكل دوري في مختلف مدن ومراكز المحافظة للتصدي بحزم لمخالفات التوك توك.



وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف التعليمات.





