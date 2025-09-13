قنصل الصين بالإسكندرية: شراكتنا مع مصر تجسد مبادئ الحوكمة العالمية

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، يانغ يي، أن التعاون بين مصر والصين يمثل نموذجًا حيًا لتجسيد مبادئ الحوكمة العالمية.



وأوضح القنصل أن البلدين، باعتبارهما مهد حضارتين عريقتين، يبرزان من خلال شراكتهما القيمة العملية للمبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ مطلع سبتمبر الجاري.

وأشار القنصل الصيني، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن التلاقي بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" يعزز فرص التعاون التنموي، ويؤكد التزام البلدين بالحوار والتشاور، ورفض الهيمنة والتدخل، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة العالمية، خاصة مبدأ سيادة القانون الدولي والنهج المرتكز على الإنسان.

وأضاف القنصل أن التفاعل الحضاري بين الصين ومصر يعكس الحيوية التي تتمتع بها الحضارات القديمة في الحوكمة المعاصرة، ويبرز قدرة البلدين على الإسهام في بناء نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، في وقت يحتاج فيه العالم إلى نظم أكثر فاعلية واستدامة.

وأوضح "يانغ يي" أن المبادرة الصينية للحوكمة العالمية، التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون" مؤخرًا، تقوم على خمسة مبادئ أساسية: المساواة في السيادة، احترام القانون الدولي، التعددية، النهج المرتكز على الإنسان، والتركيز على التوجه العملي، وتهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي القائم، لا سيما ضعف تمثيل دول الجنوب العالمي وتصاعد النزعات الأحادية.

وأشار القنصل الصيني إلى أن المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا من الدول والمنظمات الدولية، باعتبارها استجابة صينية للحاجة الملحة إلى إصلاح النظام الدولي وتوفير حلول عملية للتحديات العالمية.