من الفرح إلى الموت.. الأهالي يودعون شابين بعد حادث مأساوي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

خيّم الحزن على قرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بعدما ودّع الأهالي في مشهد جنائزي مهيب شابين من أبنائها لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع على طريق تصفا – كفر شكر، عقب عودتهما من حفل زفاف صديقهم.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، بمشاركة المئات من الأهالي الذين رفعوا أكف الدعاء للشابين عبد العظيم أحمد عبد العظيم عتمان وأحمد مدحت حسني جعفر بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرتهما وذويهما الصبر والسلوان، قبل أن يوارى جثماناهما الثرى بمقابر العائلة.

وأفاد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن وفاة الشابين وإصابة كل من: كريم وكمال عادل، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أودعت الجثامين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الشرطة على الفور، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من السيارات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤول عنه.






