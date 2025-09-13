الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع عمران علي خان، رئيس مجموعة IMGS الكندية المتخصصة في الخدمات اللوجيستية والموانئ، ووفد رفيع المستوى من شركة FAMSUN الصينية الرائدة في الهندسة الزراعية.



جاء الاجتماع لبحث سبل عقد شراكة ثلاثية للتعاون في مجال الأمن الغذائي ضمن المشروعات التنموية لقناة السويس، وأتى ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على الاستفادة المثلى من مقوماتها ومواردها واستثمار موقعها الجغرافي الفريد لإنشاء مشروعات لوجيستية ذات قيمة مضافة تخدم المصالح العليا للدولة المصرية، وتساهم في تعزيز الدور التنموي للقناة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن التفاوض الجاري يضم ثلاثة أطراف: هيئة قناة السويس، شركة فامسون الصينية، ومجموعة IMGS الكندية، ويستهدف إقامة مركز لوجيستي عالمي في المجال الغذائي ببورفؤاد.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون لتحديد الاختصاصات والمهام واستكمال الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ قريبًا.

وأعرب عمران علي خان عن تطلع المجموعة للتعاون مع هيئة قناة السويس والاستفادة من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم لإقامة مركز لوجيستي يعزز الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا استعداد المجموعة لمشاركة خبراتها التقنية والمعرفية لدعم مصر كبوابة نحو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار عمران إلى أن سمعة قناة السويس العالمية وموقعها الجغرافي المتميز يعدان عوامل جذب هامة للموردين الدوليين، لما توفره من تسهيلات للنقل واستدامة سلاسل التوريد في مجال الأمن الغذائي.

يُذكر أن مجموعة IMGS الكندية متخصصة في مناولة البضائع وخدمات الموانئ والأرصفة من شحن وتفريغ ونقل، فيما تعد شركة FAMSUN الصينية من الشركات الرائدة عالميًا في الهندسة الزراعية، الحلول التكنولوجية، التصنيع الزراعي، وإنشاء صوامع التخزين الاستراتيجي للحبوب والزيوت.