إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بشرق العوينات بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 13 شخصًا، اليوم السبت، في حادث مروري بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق "الداخلة – شرق العوينات" بمنطقة الكيلو 165 بعد قرية "العين"، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من العمال الزراعيين، وهم: حسن عبد الحميد أحمد (15 عامًا)، أحمد محمود عطا (23 عامًا)، زياد أحمد فتحي (15 عامًا)، أحمد أحمد فتحي (15 عامًا)، محمد علاء أحمد (17 عامًا)، أحمد عبدربه أحمد (15 عامًا)، حسام حسن عبد الحميد (16 عامًا)، محمد زين العابدين خلف (24 عامًا)، يوسف سيد محمد (13 عامًا)، يوسف هشام محمود (16 عامًا)، مصطفى بدر حسن (18 عامًا)، مصطفى عبد الحميد (21 عامًا)، وشامخ حسن عبد الصمد (22 عامًا).

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.