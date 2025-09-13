مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخصان آخران، اليوم السبت، في حادث مروري بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة ومصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وبالفحص تبين أن حادث التصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق "الفرافرة – قرية صبيح" بمنطقة الكيلو 6، وأسفر عن وفاة نجوى إبراهيم حمدي، 30 عامًا، وإصابة كل من: محمد خالد محمد، 19 عامًا، وإبراهيم سعيد حمادة، 5 أعوام، وجميعهم مقيمون بالفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفاة والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، ووضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.





