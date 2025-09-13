بيطري المنيا: ضبط لحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة مباحث التموين ومديرية التموين.



وأضاف "ربيع" أن الحملة أسفرت عن ضبط 136 كيلو جرامًا من اللحوم المخالفة، منها 25 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و111 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار "ربيع" إلى أنه تم تحرير 4 محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع استمرار الحملات على كافة المراكز للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.