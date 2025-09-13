اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

وطالب دفاع المتهم خلال أولى جلسات المحاكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، والحصول على إفادة من مستشفى رشيد العام حول وقت وصول المجني عليه، وسماع أقوال أحمد الديباني، مرافق المجني عليه وقت الواقعة، بالإضافة إلى إفادة من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة رشيد بشأن دخول المجني عليه من عدمه.

وأشار محمد يسري أبو رابح، محامي أسرة الضحية، إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمحمولة برقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واقتران ذلك بجناية أخرى، وهي الشروع في قتل أحمد الديباني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص إصابات خطيرة، ونُقل على أثرها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية. وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس ع.م وآخر في ارتكاب الجريمة.

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

