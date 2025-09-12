الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية في أعمال الملتقى الدولي الأول للمرأة العربية في القضايا الاجتماعية، والذي نظمته جامعة بابل بدولة العراق، تحت شعار “معًا نصون الأسرة ونبني مستقبلًا مستدامًا”، وبحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية من مصر والعراق وعدد من الدول العربية.

شهد الملتقى مشاركة واسعة من خلال عشر محاضرات متخصصة تناولت قضايا محورية، كان أبرزها موضوع “الطلاق بين الوعي المجتمعي والمعالجات العلمية”، باعتباره من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية في الوقت الراهن.

وخلال كلمتها، أكدت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية على دور المجلس بالمحافظة في مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم خدمات متكاملة في المجالات القانونية، الصحية، التعليمية، الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من رسالته في دعم وتمكين المرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وبناء الوطن.

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين البارزين، منهم: الأستاذ الدكتور جمال جمعة مدني أمين عام الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية وأستاذ الحياة البرية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور نيرفا حسين محمد الصبرة أستاذ مشارك في العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الأزهر.

وقدمت لبنى زكي خلال الملتقى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها: إدراج موضوعات عن الزواج واختيار الشريك وفق ضوابط القرآن والسنة ضمن المناهج الدراسية، سرعة تدخل محاكم الأسرة للفصل في النزاعات وتسريع أحكام النفقة للمرأة والأطفال، تكثيف التوعية للمرأة والرجل حول الحياة الزوجية والالتزامات القانونية والعرفية عبر الندوات والمحاضرات، إضافة إلى إصدار بيان لكل متقدم للزواج يتضمن معلومات قانونية ودينية واجتماعية للحد من نسب الطلاق.

واختُتمت أعمال الملتقى بالتأكيد على ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على قضايا المرأة والأسرة العربية، مع الإعلان عن الإعداد لانعقاد الملتقى الدولي الثاني لمناقشة قضية اجتماعية أخرى تمس المجتمعات العربية بشكل مباشر