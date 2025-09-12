الدقهلية ـ رامي محمود:



قامت لجنة موسعة من إدارات الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، بزيارة شاملة إلى مستشفى منية النصر المركزي، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات ومراجعة مؤشرات الأداء الطبي والإداري.



بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث نفذت اللجنة تجربة عملية "كود بلو" لقياس مدى جاهزية الفريق الطبي في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.



وسجلت اللجنة زمن الاستجابة الفعلي، كما تابعت توافر المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدة على ضرورة الاستعداد المستمر لمواجهة أي طارئ.



كما شملت الجولة المرور على وحدة العناية المركزة، حيث جرى التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومتابعة بروتوكولات العلاج للحالات المحتجزة، والتزام رئيس القسم والأطباء بالمتابعة اليومية المنتظمة.



وأثناء الجولة جرى التشديد على أهمية تسجيل الملاحظات أولًا بأول داخل ملفات المرضى لضمان استمرارية تقديم الخدمة.



وفي سياق الجولة، زارت اللجنة بنك الدم، حيث تأكدت من توافر جميع فصائل الدم الأساسية والاحتياطية لتأمين احتياجات الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة نظم التخزين وحفظ العينات.



كما تفقدت اللجنة قسم الغسيل الكلوي، وراجعت انتظام الجلسات، وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة للمرضى بما يضمن استقرار الخدمة.



أما في الأقسام الداخلية، فشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور رئيس الهيئة الطبية ورؤساء الأقسام في المرور الدوري على جميع الحالات، ومراجعة خطة العلاج بشكل مستمر، والالتزام الصارم بسياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، لتقليل نسب المقاومة البكتيرية وضمان تقديم علاج فعّال للمرضى.



وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن هذه الجولات الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس فقط رصد الملاحظات، وإنما العمل على تلافيها بشكل فوري، ورفع مستوى الخدمة الطبية والإدارية بما يحقق أعلى معدلات الجودة. وأضاف أن المتابعة الميدانية تمثل أداة رئيسية لضمان خدمة صحية آمنة ومستقرة تليق بأبناء محافظة الدقهلية، وتدعم جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير مستوياته.





