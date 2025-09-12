أسوان - إيهاب عمران:

أعرب أهالي منطقة غرب سهيل في أسوان عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدراج منطقتهم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال مؤتمر جماهيري موسع عقده اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عقب جولة تفقدية للمنطقة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ مباشرة إلى مطالب الأهالي التي تركزت على تحسين خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات التعليمية والصحية.

من جانبهم، وجه الأهالي شكرهم للمحافظ على جهوده الملموسة في المتابعة الميدانية للمشروعات، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم بما يتناسب مع خصوصية المنطقة السياحية.

وفي لفتة تقدير، أهدى رئيس جمعية غرب سهيل بحري درع الجمعية للمحافظ. من جانبه، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وأن إدراج المنطقة ضمن "حياة كريمة" يعد "هدية" يجب استثمارها لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشدداً على أهمية تعاون الأهالي لإنجاز المشروعات.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دعم الوحدة الصحية بالأطقم الطبية، وتوفير صناديق نظافة جديدة، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأن فرق المتابعة الميدانية ستعمل على رصد أي قصور، واختتم اللقاء بتأكيد أن التعاون بين المواطنين والجهاز التنفيذي هو الضامن لنجاح خطط التنمية.





