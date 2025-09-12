إعلان

أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في "حياة كريمة"

07:10 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
  • عرض 10 صورة
    أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي ومحافظ أسوان لإدراج المنطقة في ''حياة كريمة''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أعرب أهالي منطقة غرب سهيل في أسوان عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدراج منطقتهم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال مؤتمر جماهيري موسع عقده اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عقب جولة تفقدية للمنطقة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ مباشرة إلى مطالب الأهالي التي تركزت على تحسين خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات التعليمية والصحية.

من جانبهم، وجه الأهالي شكرهم للمحافظ على جهوده الملموسة في المتابعة الميدانية للمشروعات، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم بما يتناسب مع خصوصية المنطقة السياحية.

وفي لفتة تقدير، أهدى رئيس جمعية غرب سهيل بحري درع الجمعية للمحافظ. من جانبه، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وأن إدراج المنطقة ضمن "حياة كريمة" يعد "هدية" يجب استثمارها لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشدداً على أهمية تعاون الأهالي لإنجاز المشروعات.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دعم الوحدة الصحية بالأطقم الطبية، وتوفير صناديق نظافة جديدة، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأن فرق المتابعة الميدانية ستعمل على رصد أي قصور، واختتم اللقاء بتأكيد أن التعاون بين المواطنين والجهاز التنفيذي هو الضامن لنجاح خطط التنمية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان محافظ أسوان حياة كريمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام