بآلة حادة.. ضبط 6 أشخاص متهمين بقتل مؤذن مسجد في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على 6 أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي، في واقعة قتل مؤذن مسجد إثر مشاجرة داخل جزيرة مطيرة بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة مطواة على يد أقاربه.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه، خ.ك، البالغ من العمر 57 عامًا، قُتل بعدة طعنات أثناء محاولته حل مشكلة بين المتهمين ونجل شقيقته، ما تطور إلى مشاجرة أسفرت عن وفاته.

جرى القبض على 6 أشخاص (3 من كل طرف)، بينهم المتهم الرئيسي بقتل مؤذن المسجد. وقد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.