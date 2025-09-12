إعلان

مصرع شاب في حادث مروّع على كوبري السمك بالسادات

04:28 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

الشاب الضحية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي الشاب "يوسف ج.أ"، 18 عامًا، مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر حادث تصادم بين تروسيكل وجرار على كوبري السمك بقرية كفر داود التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، بالحادث.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات، وتحرير محضر بالحادث، كما أُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واستصدار تصريح الدفن.

جدير بالذكر أن مدينة السادات شهدت أمس وفاة المهندس الشاب "محمد ع.هـ"، ابن قرية الخطاطبة، في حادث أليم، وشيّع المئات من الأهالي جثمانه عقب صلاة الجمعة وسط حالة من الحزن والصدمة بين أسرته وأصدقائه

