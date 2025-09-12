بالشوم والأسلحة البيضاء.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 4 أشخاص إثر مشاجرة نشبت أمام منزلهم بقرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع مشاجرة بالقرية المذكورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من:

- معتز إبراهيم أبو الفتوح فرج الله (34 عامًا) مصابًا باشتباه كسر بالكوع الأيسر والرسغ الأيسر، واشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه نزيف بالبطن، وكسر بالحوض.

- أميرة إبراهيم أبو الفتوح فرج الله (47 عامًا) مصابة بجرح قطعي بالرأس والجبهة.

- رضا إبراهيم أبو الفتوح فرج الله (40 عامًا) مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وكدمة بالعين اليمنى.

- سلطانات جمال أبو المعاطي شبكة (65 عامًا) مصابة بجرح قطعي بالرأس، واشتباه كسر بالجمجمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج تحت حراسة الشرطة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.