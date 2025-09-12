إعلان

حبس 4 متهمين بحيازة 5 آلاف قرص مخدر في قنا

11:51 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

سجن- أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 5 آلاف قرص من مخدر التامول بقرية القلمينا في مركز الوقف شمالي محافظة قنا.

كانت البداية مع حملة مكبرة شنتها إدارة مكافحة المخدرات لضبط تشكيل تخصص في تجارة الأقراص المخدرة أثناء تسليم صفقة داخل مركز الوقف.

وأسفرت الحملة عن القبض على 4 أشخاص، أحدهم من قرية القلمينا بمركز الوقف، والآخرون من قرية الكرنك بمركز أبوتشت، وبحوزتهم 5 آلاف قرص تامول مخدر، إضافة إلى سيارة وهواتف محمولة وسلاح، كانوا يستعدون لتوزيعها على شباب المنطقة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبس المتهمين.

مخدر التامول محافظة قنــا حملة مكبرة الأقراص المخدرة
