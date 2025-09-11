إعلان

رصاصة فرح تنهي حياة طالب في البحيرة

11:31 م الخميس 11 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى طالب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، اليوم الخميس، أثناء تواجده في حفل عرس بقرية الصخرية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "أحمد ص م ز 17" عاما طالب مقيم بقرية الضهرية جثة هامدة، إدعاء طلق ناري خرطوش.

بالانتقال والفحص وسؤال ذويه، قرروا أن المجني عليه أصيب بطلقة نارية أثناء تواجده في حفل عرس بالقرية، ما أدى لوفاته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وكلفت المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

