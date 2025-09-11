أمن الشرقية يضبط عصابة سرقات استهدفت المحلات في عدة محافظات (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عدد من المتهمين في ارتكاب عشرات وقائع السرقة التي استهدفت المحلات التجارية والمواطنين في مناطق متفرقة بعدة محافظات على مدار عامين.

كشفت التحريات أن المتهمين، الذين يتزعمهم شخص يُدعى حسن عبد المنعم ويقيم بالزقازيق، استخدموا أسلوب المغافلة والتمويه، مستهدفين بشكل خاص أصحاب المحلات من السيدات للاستيلاء على أموال وبضائع ثمينة.

ورغم محاولاتهم التنكر والهروب في محافظات مختلفة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من تتبع تحركاتهم بدقة، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطهم وإنهاء نشاطهم الإجرامي، وذلك بعد تعدد المحاضر التي حررها المواطنون ضدهم.