حالة وفاة و8 مصابين في تصادم مروع بطريق "كفر شكر - بنها"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق كفر شكر - بنها بمحافظة القليوبية.

وقع الحادث أمام عزبة أبو فرج، مما تسبب في توقف جزئي لحركة المرور.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر طبية بأن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور إلى الموقع، حيث تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

وباشرت مديرية أمن القليوبية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.