بالأسماء.. 10 مصابين في انقلاب ميكروباص على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية" أمام قرية التراس بنطاق مركز كفر الدوار.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: معتز شعبان حسن 44 عاما بكسر بالقدم اليمنى وسحجات بالجسم، وعادل محمد عبد الفتاح 37 عاما بكدمات وسحجات، وعزة خميس هشام 20 عاما بكدمات متفرقة، ومروة رجب رزق 45 عاما بكسر بالكتف الأيسر، ونبيهة عبد الله عوض الله 60 عاما بكسر بالحوض.

كما أصيبت ريتاج فرحات خليل 10 أعوام بكدمات، وفاطمة جلال الجبالي 35 عاما بكدمات، وعلى محمد بدوي 49 عاما بكدمات، وشيماء محمد رمضان 39 عاما بكدمات، ويوسف عمر علي 50 عاما بكدمات بالفخذ.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.