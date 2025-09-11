مكتبة الإسكندرية تُصدر فيلم "أمير الخرائط" ضمن سلسلة أفلام "عارف"

الإسكندرية - محمد البدري:

أصدرت مكتبة الإسكندرية، ضمن سلسلتها الوثائقية القصيرة "عارف... أصلك مستقبلك"، فيلمًا جديدًا بعنوان "أمير الخرائط: المجموعة الكمالية".

ويسلط الفيلم الضوء على موسوعة الأمير يوسف كمال الفريدة، والتي تُعد إرثًا جغرافيًا وتاريخيًا لا مثيل له، حيث جمعت خرائط مصر وإفريقيا عبر العصور.

وأوضح بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الفيلم يعرض هذه الموسوعة الفريدة، ويكشف عن العبقرية الشغوفة للأمير يوسف كمال إذ كان كان عاشقًا لمصر، رحالة، ومكتشفًا للآثار، ومحبًا للفنون، ومؤسسًا لمدرسة الفنون الجميلة عام 1905، وسياسيًا وطنيًا شارك في نداء الأمة إبان ثورة 1919.

وتابع أنه على مدار ما يقرب من 13 عامًا، جاب الأمير أروقة أعرق المكتبات والمتاحف العالمية في باريس ولندن والفاتيكان وفيينا وبرلين وليدن، ليجمع كل الخرائط التي توثق تطور جغرافية مصر وإفريقيا وحوض النيل من عصور ما قبل بطليموس وحتى بداية عصر النهضة الأوروبية.

يأتي هذا الفيلم ضمن جهود مكتبة الإسكندرية الدؤوبة لتوثيق التراث الثقافي والتاريخي الغني لمصر، وإتاحته للجمهور في قالب جذاب ومُلهم، بهدف تعزيز الوعي بالهوية والتاريخ المشترك، وإبراز كيف تحكي صفحات التاريخ والخرائط أعظم القصص عن شخصيات استثنائية وعن قارات بأكملها.

وأتاحت مكتبة الإسكندرية مشاهدة الفيلم من خلال قناتها على يوتيوب أو على الموقع الرسمي للمشروع.